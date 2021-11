Het demissionaire kabinet houdt aanstaande vrijdag weer een persconferentie over de coronasituatie. Dat is een week eerder dan gepland. Minister De Jonge zei na een overleg met de meest betrokken ministers dat het beeld aanhoudend somber en zorgelijk is.

Het OMT komt vanavond al bij elkaar en brengt morgen een advies uit over extra maatregelen. Het kabinet wil dan vrijdag besluiten nemen en bekendmaken.

Later meer