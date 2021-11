Opvallend weinig strafschoppen Ajax, Feyenoord en PSV: 'Spelers zijn slimmer'

Een record was het afgelopen seizoen in de eredivisie: er werden maar liefst 115 strafschoppen gegeven. Gemiddeld 0,38 per duel. Dit jaar is dat anders. Het gemiddelde van 0,2 per wedstrijd tot nu toe is het laagste sinds het seizoen 2004/2005.

Een opvallende trend, ziet databureau Opta Sports. Dit seizoen speelden Feyenoord, PSV en Ajax bij elkaar opgeteld 64 officiële wedstrijden en in al die duels mochten alleen de Rotterdammers een keer aanleggen voor een penalty, tijdens Feyenoord-NEC op 25 september.

Ook die statistiek is een wereld van verschil ten opzichte van afgelopen seizoen, toen de drie clubs samen al 28 keer een strafschoppen toegewezen hadden gekregen na hetzelfde aantal duels.