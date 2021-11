Kabinet roept Nederlanders met klem op Ethiopië te verlaten, 'volgende fase'

Het kabinet roept Nederlanders in Ethiopië "met klem" op het land te verlaten. Demissionair minister Knapen zei in de Tweede Kamer dat daarvoor genoeg commerciële vluchten voorhanden zijn. Eerder waarschuwde Buitenlandse Zaken ook al voor de toestand in het Oost-Afrikaanse land, maar deze aansporing gaat verder. Knapen zei dat het ministerie de situatie van dag tot dag volgt en dat "we nu bij een volgende fase zijn aanbeland".

In Ethiopië woedt al lang een oorlog en rebellen van het Volksbevrijdingsleger van Tigray komen naar eigen zeggen steeds dichter bij de hoofdstad Addis Abeba. Ook landen als de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland hebben hun burgers opgeroepen weg te gaan uit Ethiopië.

Van de Nederlandse ambassade blijft alleen een 'kernstaf' aanwezig. De rest van de medewerkers en hun familieleden zijn al terug in Nederland.

Code rood

Verder geldt voor heel Ethiopië nu code rood. Dat betekent dat reizen naar het land dringend wordt afgeraden.

Knapen is voorlopig niet van plan om de tickets te betalen van Nederlanders die terug naar huis willen: "Als er grote problemen zijn, zijn wij altijd bereid om een helpende hand te bieden. Maar dat mensen zich nu kunnen melden voor financiering, terwijl we al heel lang weten hoe de situatie in Addis Abeba is, vinden wij wat prematuur."

Het Ethiopische Tigray was lang niet toegankelijk voor journalisten, maar correspondent Elles van Gelder mocht afgelopen zomer toch het gebied in: