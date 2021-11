Twee Noorse journalisten vastgehouden in Qatar, ambassadeur op matje geroepen

"De arrestatie van NRK-journalisten is onacceptabel. Een vrije pers is cruciaal voor een functionerende democratie", twitterde de Noorse premier Store. "Dit toont ook het belang aan van de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan journalisten ." Hij zegt blij te zijn met de vrijlating van de twee verslaggevers.

De autoriteiten in Qatar beschuldigden Halvor Ekeland en Lokman Ghorbani ervan dat ze "zich op privéterrein bevonden en daar filmden zonder vergunning". De twee zijn inmiddels weer terug in Noorwegen, maar hun apparatuur is in beslag genomen. Het is niet duidelijk of ze gedwongen het land moesten verlaten. "We zijn vooral blij en opgelucht dat ze allebei veilig thuis zijn", zegt NRK-hoofd Eriksen .

De politie in Qatar heeft twee Noorse journalisten gearresteerd en meer dan dertig uur vastgehouden. Dat heeft hun werkgever, de Noorse publieke omroep NRK, bekendgemaakt. Het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Qatarese ambassadeur op het matje geroepen om uitleg over de arrestaties te geven, meldt NRK .

Arrestasjonen av NRKs journalister i Qatar er uakseptabel. En fri presse er avgjørende i et fungerende demokrati. Dette viser også viktigheten årets tildeling av Nobels fredspris. Jeg er svært glad for at Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani nå er løslatt.

Sportjournalist Ekeland en fotograaf Ghorbani zeiden tegen hun werkgever dat ze niet mochten vertrekken met hun apparatuur. Eerder liepen andere journalisten tegen soortgelijke problemen aan in het autocratische Qatar. In het land gelden strenge regels voor vrijheid van meningsuiting. Journalisten moeten vooraf toestemming van de overheid hebben om ergens te mogen filmen.

De autoriteiten in Qatar verklaarden dat de twee zijn gearresteerd nadat er een klacht was binnengekomen van een grondeigenaar in een industriegebied waar werkkampen liggen. Die zei dat de journalisten zich op verboden terrein bevonden.

'Bewust wet overtreden'

"Net zoals in ieder ander land is huisvredebreuk in strijd met de Qatarese wet. Daar was het team volledig van op de hoogte voordat ze het terrein betraden", zo zeggen de autoriteiten. De regering van Qatar zegt dat de beelden die de twee maakten "in overeenstemming met de wet" zijn verwijderd.

Volgens Qatar hadden de twee "alle vergunningen gekregen die ze van te voren hadden aangevraagd". Onduidelijk is of ze een vergunning voor de specifieke locatie kregen. "Daarnaast kregen ze de mogelijkheid om leden van de overheid te ontmoeten. Maar deze vrijheden doen niets af aan de wet die het team bewust en opzettelijk heeft overtreden."

Het land ligt onder vuur vanwege de werkomstandigheden van buitenlandse arbeidsmigranten die de stadions bouwen voor het WK voetbal dat eind volgend jaar wordt gehouden. Begin dit jaar schreef The Guardian dat er tot dan toe 6500 migranten om het leven zijn gekomen. Dat deed de krant op basis van van overheidsbronnen uit vijf Aziatische landen waar de migranten vandaan komen.

Amnesty International meldde in 2016 al dat arbeidsmigranten in Qatar op grote schaal worden uitgebuit. Zo werden ze in vieze, kleine onderkomens ondergebracht en kregen ze minder salaris dan beloofd.

Vorig jaar maakte Nieuwsuur deze reportage over het trainingskamp van Ajax en PSV in Qatar. De twee topclubs zeiden toen dat voetbal en politiek niks met elkaar te maken hebben. Human Rights Watch noemde dat naïef.