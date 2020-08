Leider Bende van Venlo wil een leven buiten de cel

Volgens L1 was het vandaag voor het eerst in bijna 25 jaar tijd dat de beruchte bendeleider een openbare zitting bijwoonde en daar ook het woord voerde.

P. is het niet eens met een eerder advies van het Adviescollege Levenslanggestraften. Dat college oordeelde in oktober dat hij daar nog niet aan toe is.

De Bende van Venlo liet in 1993 en 1994 een spoor van dood en verderf achter in de Noord-Limburgse grensstreek: honderden geweldsdelicten en moorden waarvan er zeven bewezen konden worden. Achttien leden van de bende werden uiteindelijk veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Frenkie P. heeft zijn betrokkenheid bij zes van de zeven moorden altijd ontkend. De speelfilm Van God Los uit 2003 is gebaseerd op de Bende van Venlo.

P. werd voorafgaand aan het advies tien weken onderzocht door het Pieter Baan Centrum. Het rapport van deskundigen heeft zwaar gewogen in de beslissing om de deur richting vrijheid voorlopig dicht te laten. Ten onrechte, vindt hij. "Ik heb in zeven weken tijd precies 42 minuten met de psychiater gesproken. Ik heb meteen aangegeven dat die man me niet lag. Er gebeurde niks. Op een gegeven moment heb ik gezegd: nu ben ik er klaar mee."

De advocaten van Frenkie P. betreuren deze gang van zaken. "Dit advies is niet zorgvuldig tot stand gekomen", zei advocaat De Crom tijdens de rechtszaak. Zo waren P. en zijn advocaten" niet welkom" bij hoorzittingen, waar deskundigen en nabestaanden werden gehoord over zijn eventuele vrijlating. "Wij weten niet eens welke deskundigen er zijn gehoord. Toen ik dit aan mijn cliënt vertelde, zei hij: dit is achterkamertjespolitiek."

Dat orgaan kijkt naar drie punten: de ontwikkeling van de gevangene sinds hij 'binnen' zit, de impact op de samenleving en eventuele nabestaanden van een vrijlating en eventueel recidivegevaar. Bij P. was het advies negatief, waardoor hij niet in aanmerking komt voor gratie.

Maar volgens de advocate van de staat waren er meer factoren die het rapport van het Pieter Baan Centrum negatief hebben beïnvloed. "Hij heeft zelf het observatie-onderzoek vroegtijdig beëindigd en gaf geen toestemming voor referentenonderzoek. De reclassering heeft door zijn weigeren ook geen goed beeld gekregen van zijn functioneren en zijn recidiverisico."

Daar komt nog bij dat P. onlangs nog betrokken was bij een incident in de gevangenis in Sittard. Hij hoestte een medewerker van een energiebedrijf in het gezicht, toen die voor werkzaamheden in de gevangenis was. Vervolgens zou hij zich hebben laten gaan tegen medewerkers van de gevangenis. Het hoesten lag vanwege corona bijzonder gevoelig.

De advocate van de staat liet overigens weten dat de deur niet definitief dicht is. "Het adviescollege gaat over een jaar opnieuw adviseren, dus er is nog perspectief voor meneer P."

Over twee weken doet de rechter uitspraak in het kort geding.