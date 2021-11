PSV vol vertrouwen ondanks volle ziekenboeg: 'Spirit tonen in moeilijke tijd'

Vertrouwen. Dat is bij PSV het meest gebruikte woord tijdens de persconferentie in de aanloop naar het Europa League-treffen donderdag met Sturm Graz. Exact een maand na de beschamende 5-0 nederlaag tegen Ajax en de destijds sluimerende crisis lijkt er in Eindhoven geen spoortje van twijfel meer te bespeuren. "Wij kunnen van iedereen winnen", zegt trainer Roger Schmidt onomwonden. "Dat weten we. Maar we weten ook dat het nooit makkelijk zal zijn. Ook niet tegen Sturm Graz en later Real Sociedad, maar natuurlijk kunnen wij die twee wedstrijden winnen." En dat is nodig ook. PSV heeft overwintering op het tweede Europese niveau nog in eigen hand, maar dan moet het wel de volle buit pakken in de laatste twee groepsduels. Achtste finales In de nieuwe opzet van de Europa League plaatsen de acht groepswinnaars zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers twee worden in een tussenronde gekoppeld aan een nummer drie uit de Champions League-groepsfase. De winnaars van die tweeluiken gaan door naar de achtste finales van de Europa League.

Het helpt PSV daarbij niet dat de blessureboeg nog steeds flink gevuld is. Noni Madueke, Cody Gakpo, Eran Zahavi, Ryan Thomas en Jordan Teze zijn nog altijd geblesseerd en Philipp Max verblijft nog steeds in quarantaine vanwege corona. Schmidt: "We missen inderdaad veel spelers, maar in een moeilijke tijd is het aan het team om spirit te tonen. Zoals we dat afgelopen weekend ook al gedaan hebben tegen Vitesse." 'Kwaliteit om aan te passen' Mario Götze grijpt diezelfde 2-0 zege aan om het Eindhovense zelfvertrouwen te onderstrepen. "Tegen Vitesse hebben we laten zien dat we de kwaliteit hebben om ons in lastige omstandigheden aan te passen." Volgens de Duitse spelmaker is dat een kenmerk van goede teams. "Omdat je dat nodig hebt als je een seizoen lang goed wil zijn. En voor mij is het geen verrassing dat we ook presteren met zoveel andere spelers in het team. Ik wist al dat ze goed waren."

Mario Götze tijdens het heenduel met Sturm Graz - EPA

Het Eindhovense zelfvertrouwen zal ook voor een deel gebaseerd zijn op de eerste wedstrijd tegen Sturm Graz. In Oostenrijk rekende PSV namelijk met 4-1 af met de komende tegenstander. Bovendien kan er van Sturm Graz in ieder geval niet gezegd worden dat het overloopt van vertrouwen. Sinds die vorige ontmoeting met PSV heeft de nummer twee van Oostenrijk slechts één zege geboekt in acht wedstrijden. 'Graz speelt brave' Schmidt laat zich echter niet misleiden door die statistieken. "Sturm Graz heeft in San Sebastian bewezen dat het Real Sociedad heel lastig kon maken. En onze zege was vorige keer weliswaar ruim, maar echt makkelijk ging het niet." "Sturm Graz bleef toen maar doorgaan, ook toen het in de tweede helft op ruime achterstand stond. Dat past bij hun speelstijl, die heel moedig en actief is. Zo'n tegenstander verwacht ik morgen ook weer: een team dat agressief de duels aangaat."