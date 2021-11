Van der Poel duikt 18 december het veld in, met Kerst eerste duel met Van Aert

Mathieu van der Poel rijdt op 18 december zijn eerste veldrit van het seizoen. De viervoudig wereldkampioen gaat van start in de wereldbeker in het Brabantse Rucphen. Een dag later rijdt hij ook de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Namen. Dat heeft organisator Flanders Classics bekendgemaakt.

De laatste keer dat Van der Poel een rugnummer opspeldde was in oktober, toen hij als derde eindigde in de modderige herfsteditie van Parijs-Roubaix.

Daarna laste Van der Poel een pauze in om bij te tanken na een intensief seizoen op de racefiets en de mountainbike. Voor Parijs-Roubaix sloeg Van der Poel een aantal wedstrijden over omdat hij te veel last had van zijn rug. Inmiddels is hij weer begonnen met zijn voorbereiding. Van 1 tot en met 10 december zal hij op trainingsstage gaan.

Eerste duel met Van Aert

Zoals het er nu voorstaat, treft Van der Poel op Tweede Kerstdag (26 december) voor het eerst zijn grote rivaal Wout van Aert in de wereldbekercross van Dendermonde.

Ook de wereldbekers in Hulst (2 januari) en Hoogerheide (23 januari) staan op zijn winterprogramma. Van der Poel rijdt ook nog een paar andere wedstrijden, waardoor de Belg en de Nederlander elkaar volgens de huidige planning vijf keer treffen in aanloop naar het WK eind januari.