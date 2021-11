Soepeler regels voor mensen die misstap maken bij aanvraag uitkering

Het kabinet gaat twee maatregelen in de sociale zekerheid versoepelen. Ambtenaren van gemeentelijke uitkeringsinstanties, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV kunnen eerder besluiten om een schuldenregeling te treffen met mensen met een uitkering . Ook kunnen ze een afbetalingsperiode van drie in plaats van één jaar afspreken.

Staatssecretaris Wiersma schrijft aan de Tweede Kamer dat er "gepast" gereageerd moet kunnen worden op "uitzonderingsgevallen", mensen die per ongeluk een fout maken bij het aanvragen van een uitkering en daarom te veel geld hebben ontvangen. "Het is gebleken dat de handhaving in de sociale zekerheid in sommige situaties te hard is, waarin de burger niet centraal lijkt te staan, maar de handhaving op zich."

'Schrijnende situaties'

Wiersma wil waken voor "schrijnende situaties" en heeft besloten dat het komende zes maanden mogelijk wordt om ruimere terugbetalingsregelingen te treffen. Na die periode wordt gekeken of een periode van drie jaar om schulden terug te betalen "voldoende ruimte geeft", of dat ingrijpender wijzigingen nodig zijn.

Ook heeft hij besloten om ambtenaren met terugwerkende kracht tot 15 november de mogelijkheid te bieden om een coulante schuldregeling aan te bieden, tenzij er bijvoorbeeld sprake is van "grove schuld" en iemand bewust een fout heeft gemaakt. Die maatregel zou eigenlijk vanaf 1 januari gaan gelden, maar gaat dus anderhalve maand eerder in.