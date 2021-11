Hema-bakkerijen verkocht aan huisbakker Jumbo: 'Tompouce blijft hetzelfde'

De Hema doet de eigen bakkerijen van de hand. De bakkerijen van de taarten en de tompoucen zijn verkocht aan bakkerijbedrijf Bacu in Uden. Bacu is de leverancier van brood en banket aan de Jumbo-supermarkten.

Voor de klant verandert er volgens de Hema niks. "Alle Hema-gebak, taarten, vlaaien en ook de tompoucen blijven door dezelfde medewerkers, in dezelfde bakkerijen en volgens hetzelfde recept bereid worden exclusief voor de Hema".

Het familiebedrijf Bacu neemt de centrale Hema-bakkerij in Almere en de regionale bakkerijen in Sneek, Zwolle, Doetinchem, Dordrecht en Helmond integraal over. De 250 medewerkers van de Hema-bakkerijen gaan allemaal mee naar de nieuwe eigenaar en behouden hun baan.

Jumbo-familie

Bij Bacu werken 550 mensen die dagelijks de 700 Jumbo-winkels voorzien van brood en banket. Met de Hema-bakkerijen is Bacu de grootste banketbakkerij van Nederland.

Volgens de Hema maakt de verkoop van de bakkerijen deel uit van de strategische reorganisatie van de warenhuizen. De Hema- warenhuizen zijn sinds vorig jaar in handen van investeringsmaatschappij Parcom en de familie Van Eerd, de eigenaar van de Jumbo-supermarktketen. De verkoopprijs is niet bekendgemaakt.