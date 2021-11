Magdalena Andersson eerste vrouwelijke premier van Zweden

Magdalena Andersson wordt de nieuwe premier van Zweden. In het parlement is met het kleinst mogelijke verschil groen licht gegeven voor haar benoeming. Het is voor het eerst dat een vrouw die positie bekleedt.

De sociaaldemocraat Andersson (54) is de opvolger van partijgenoot Stefan Löfven, die in augustus aankondigde dat hij zou stoppen als regeringsleider en partijleider. Hij stond de afgelopen zeven jaar aan het hoofd van een roodgroene minderheidsregering. Andersson was in die periode minister van Financiën.

Net geen meerderheid tegen

Van de 349 leden in het parlement stemden er 117 voor Andersson als nieuwe premier. Dat is verre van een meerderheid, maar de Zweedse grondwet schrijft voor dat premiers kunnen worden benoemd als er geen meerderheid tegen is.

In dit geval stemden 174 parlementariërs tegen, waardoor de benoeming een feit was. Twee oppositiepartijen onthielden zich van stemming, een daarvan deed dat in ruil voor een toezegging op het gebied van pensioenen.

Andersson was zichtbaar geraakt toen de uitslag van de stemming bekend werd: