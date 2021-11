Voorwaardelijke celstraf en geldboete voor Benzema in zaak rond seksvideo

Karim Benzema heeft van een rechtbank in Versailles een voorwaardelijke celstraf van een jaar opgelegd gekregen voor zijn aandeel in de afpersingszaak rond de seksvideo van voetballer Mathieu Valbuena. Ook moet de aanvaller van Real Madrid een boete van 75.000 euro betalen.

De zaak draait om een video van Valbuena, voormalig teamgenoot van Benzema bij de nationale ploeg. Een vriend van de aanvaller zou de Olympiakos Piraeus-middenvelder daarmee in 2015 hebben gechanteerd. In ruil voor 150.000 euro zou de sekstape worden vernietigd. Benzema zou zijn toenmalige collega-international onder druk hebben gezet om te betalen.

De Franse aanvaller heeft altijd ontkend bij de affaire betrokken te zijn en gaat in hoger beroep.

Nationale ploeg

De veroordeling hoeft niet van invloed te zijn op Benzema's interlandcarrière. De Franse bondscoach Didier Deschamps mag de aanvaller gewoon oproepen, al is het de vraag of hij dat zal doen.

Toen de zaak aan het licht kwam, zette de bondscoach Benzema namelijk buiten de selectie. Tijdens het EK afgelopen zomer maakte de spits na zes jaar afwezigheid zijn rentree.

Bij zijn club Real Madrid, dat vanavond in de Champions League in actie komt tegen Sheriff uit Moldavië, is hij vanwege de affaire nooit buiten de selectie gelaten.