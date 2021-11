Wie is nieuwe Feyenoord-directeur Te Kloese? 'Hij is in staat rust te brengen'

Westerhof werkte destijds als sportief directeur bij Chivas Guadalajara. "Hij kwam binnen en vroeg of hij werk kon vinden bij Chivas. Hij was verliefd geworden op een meisje uit Guadalajara en wilde graag wat doen", vertelt Westerhof in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

De 47-jarige Te Kloese komt uit Bussum en heeft veel internationale ervaring. Hij werkte in Mexico en de Verenigde Staten als bestuurder, maar in Nederland was hij nog niet actief in zo'n functie. Wat is zijn achtergrond?

Westerhof besloot om zijn landgenoot aan te stellen als hoofd scouting bij de Mexicaanse club. Toen de eigenaar van Chivas een club in Los Angeles kocht, vertrok Te Kloese naar Amerika. In 2008 keerde hij terug naar Mexico, waar hij na verschillende functies uiteindelijk in 2014 algemeen directeur van de Mexicaanse voetbalbond werd. Vier jaar later vertrok hij naar LA Galaxy, de club die hij nu gaat verruilen voor Feyenoord.

In 2003 vertrok Te Kloese uit Nederland. Een traumatische ervaring met zijn amateurclub Zuidvogels heeft daartoe bijgedragen, zo vertelde hij in het verleden al vaker in de media. Te Kloese was 22 jaar toen drie van zijn teamgenoten op vreselijke wijze om het leven kwamen nadat ze hun hoofd uit het dak van een dubbeldekker hadden gestoken en een balk raakten. Te Kloese zat ook in die bus.

"Ik had wel het idee dat hij in een vroeg stadium dacht: dit is een open kans om terug te komen", zegt Westerhof. "Hij is ook niet te benauwd om daarin te stappen. Er zullen best mensen zijn die het hem misschien afraden, die zeggen: weet waar je aan begint. Dat zal hem niet tegenhouden. Het zal hem eerder stimuleren om de tanden er nog even extra in te zetten."

"Dat komt omdat hij overal wel een uitdaging in ziet. Dat was bij Guadalajara zo, en ook bij de Mexicaanse bond. Dat is ook geen makkelijke baan natuurlijk, zeker als je als niet-Mexicaan daar algemeen directeur wordt. Dan krijg je aardig wat voor je kiezen, maar daar schrikt hij niet van, hoor."

"Ik denk wel dat hij in staat is om de rust wat terug te brengen", verwacht Westerhof. "Of hij de harde kern in toom kan houden, of hij al die verschillende belangen in toom kan houden? Dat is nog niet zo gemakkelijk. Maar dat is bij heel veel clubs zo. Over het algemeen is hij wel in staat om iedereen op een lijn te krijgen, daar geloof ik best in."