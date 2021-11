Akkoord in Duitsland over 'stoplichtcoalitie' SPD, Groenen en FDP

Dit is de laatste ministerraad van bondskanselier Merkel - NOS

In een verkennend document waren al wat plannen van de SPD, de Groenen en de FDP naar voren gekomen. Het ging daarbij onder meer om het eerder afscheid nemen van kolencentrales en het verhogen van het minimumloon, van 9,60 euro naar 12 euro per uur.

De 'stoplichtcoalitie', genoemd naar de partijkleuren van de drie partijen, zei eerder in te zetten op modernisering van de economie en het tegengaan van klimaatverandering.

NOS-correspondent Charlotte Waaijers:

"De grootste knelpunten in de onderhandelingen waren onder meer het klimaat en de financiering van alle overheidsplannen. Tot nu toe heeft Duitsland te weinig gedaan om de klimaatdoelen van Parijs te halen, en vooral die Grüne hebben kiezers beloofd dat ze alleen zullen regeren als daar verandering in komt. Maar daarvoor zijn grote, dure en soms pijnlijke ingrepen nodig die ook gepaard zullen gaan met het verdwijnen en verschuiven van banen in industrieland Duitsland.

Ook heeft Duitsland tot nu toe grote problemen met de digitale infrastructuur. Zo zijn internetverbindingen op veel plekken traag of liggen ze er soms helemaal niet. Daar willen de drie partijen flink geld in pompen. De vraag is hoe al die dure plannen betaald gaan worden. De overheid zou meer geld kunnen lenen, maar de FDP houdt liever de hand op de knip. De partijen zullen dus op meerdere punten compromissen hebben moeten sluiten.

Vandaag zal ook duidelijk worden welke partijen welke ministeries mogen leiden. De namen van de ministers worden later pas duidelijk. Vanwege de thema's die nu spelen gaat de meeste aandacht uit naar Financiën en het 'superministerie' Economie, Klimaat en Energietransitie. Ook de post Buitenlandse Zaken is een interessante, gezien de machtige positie van Duitsland binnen Europa en de betrekkingen met onder meer Rusland en China."