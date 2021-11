Wekdienst 24/11: Supersnelrechtzittingen na rellen • Laatste herindelingsverkiezingen

Goedemorgen! De eerste drie verdachten van de rellen in Rotterdam staan vanmiddag voor de rechter tijdens een snelrechtzitting. En in een aantal gemeenten in Noord-Holland en Brabant vinden herindelingsverkiezingen plaats. Veel bewolking en in het binnenland komt regionaal mist voor. Vanmiddag trekt de mist geleidelijk op en dan wordt het maximaal 9 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Rotterdam zijn de eerste supersnelrechtzittingen na de rellen van vrijdagavond daar. Een vrouw en twee mannen staan terecht voor geweld en het gooien van voorwerpen naar politie.

In een aantal gemeenten in Noord-Holland en Brabant zijn de laatste herindelingsverkiezingen. Elf gemeenten fuseren tot vier nieuwe. De uitslagen worden naar verwachting vanavond bekend.

Jos B. krijgt het laatste woord in zijn proces in het hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch. Hij wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. De rechtbank Limburg veroordeelde B. eerder tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar.

En Ajax speelt in Istanbul tegen Besiktas, in de groepsfase van de UEFA Champions League. De volgende ronde van de Champions League is al behaald. Daardoor kan Ajax vrijuit spelen. Door het enorme doelsaldo (+12) kan Ajax zich zelfs twee nederlagen permitteren. Wat heb je gemist? OMT-leden halen fel uit naar de politiek. IC-hoofd Diederik Gommers waarschuwt voor code zwart over tien dagen. Het zou volgens hem verstandig zijn om niet te praten over 2G, maar over een harde lockdown. Arts-microbioloog Marc Bonten noemt het in Nieuwsuur "ongelooflijk belangrijk" dat het kabinet harde keuzes durft te maken. "Kijk hoe het in de ziekenhuizen is, kijk naar de cijfers van vandaag. Kijk naar de cijfers van de laatste weken. Kijk naar het draagvlak voor de huidige maatregelen en hoe die uitgevoerd worden. Er moet iets gebeuren en de politiek moet daarin verantwoordelijkheid nemen. Zowel het kabinet als de Tweede Kamerfracties", zegt Bonten.

Ander nieuws uit de nacht: Zesde dode na bloedbad kerstparade Waukesha: kind (8) bezwijkt: bij een incident in de Amerikaanse staat Wisconsin reed een automobilist in op een kerstoptocht. Tientallen mensen raakten gewond.

Manuscript Einstein geveild voor ruim 11 miljoen euro: het gaat om 54 pagina's met aantekeningen uit 1913 en 1914 over de algemene relativiteitstheorie die Einstein in 1915 zou publiceren.

Totale studieschuld loopt op door corona, gemiddelde schuld blijft gelijk: door het coronavirus zijn meer jongeren het afgelopen jaar begonnen met een studie en daardoor is de gezamenlijke studieschuld verder opgelopen. En dan nog even dit: Wie in een van de kantines van het Europees Parlement rondloopt, vindt met gemak een kinderstoel. En als je erop let, zie je met regelmaat een Europarlementariër met een kinderwagen door het gebouw lopen. Misschien een gekke plek voor baby's, maar het is niet zonder reden. Het Europees Parlement heeft nog altijd geen regeling voor vrouwen die met zwangerschapsverlof zijn. Dat betekent dat als een Europarlementariër op verlof is, zij niet kan stemmen. Lara Wolters, Europarlementariër voor de PvdA, kreeg onlangs een zoon; ze neemt hem mee om te voorkomen dat haar stem verloren gaat:

