Manuscript Einstein geveild voor ruim 11 miljoen euro

Een manuscript van fysicus en Nobelprijswinnaar Albert Einstein heeft bij een veiling in Parijs een bedrag van 11,7 miljoen euro opgeleverd. Veilinghuis Christie's had vooraf rekening gehouden met een bedrag van 2 tot 3 miljoen euro.

Het gaat om 54 pagina's met aantekeningen uit 1913 en 1914 over de algemene relativiteitstheorie die Einstein in 1915 zou publiceren. Ongeveer de helft van het document is geschreven door de Zwitserse ingenieur Michele Besso, met wie Einstein aan de theorie werkte.

Het geveilde document is een van slechts twee bewaard gebleven documenten waarin aantekeningen staan over de wereldberoemde theorie, waarmee de zwaartekracht als een meetkundige eigenschap van ruimte en tijd wordt beschreven. Dankzij Besso is het manuscript bewaard gebleven.

"Documenten van Einstein van voor 1919 zijn erg zeldzaam, dat maakt het bijzonder", zegt veilingexpert Vincent Belloy van Christie's. "Einstein bewaarde maar weinig notities, dus alleen al dat dit manuscript het heeft overleefd maakt het uitzonderlijk."

Einstein (1879-1955) kreeg in 1921 de Nobelprijs voor de Natuurkunde, overigens niet voor zijn relativiteitstheorie maar voor zijn verklaring van het foto-elektrisch effect. Hij wordt gezien als de grondlegger van de moderne natuurkunde.