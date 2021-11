Verloofde van Amerikaanse Gabby Petito pleegde zelfmoord

De zaak rond Petito hield de VS in zijn greep:

In september werd in een nationaal park in de staat Wyoming het lichaam gevonden van de 22-jarige Petito. Ze bleek te zijn gewurgd. Daarop werd een klopjacht op touw gezet naar Laundrie, met wie ze sinds juni bezig was aan een rondreis door Amerika. De twee deden daar verslag van op sociale media.

Laundrie (23) was op 1 september alleen teruggekeerd van de reis. Twee weken later verdween hij, nadat hij tegen zijn ouders had gezegd dat hij een wandeltocht ging maken in een natuurgebied.

Eind oktober werden na een zoektocht menselijke resten gevonden in een moerasgebied in Florida, niet ver van zijn ouderlijk huis. Laundrie werd aan de hand van zijn gebit geïdentificeerd. Hoe hij om het leven was gekomen, werd toen niet bekendgemaakt.

Laundrie is nooit in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op Petito, maar werd wel aangeklaagd voor fraude met de bankpas van zijn verloofde.

De zaak kreeg in de VS en daarbuiten volop aandacht op sociale en traditionele media. Dat leidde tot kritiek van veel mensen, die vonden dat de vermissingszaak van een jonge witte vrouw buitenproportioneel veel aandacht kreeg in vergelijking met vermissingszaken van veel zwarte vrouwen.