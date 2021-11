Oud-trainer Simon Kistemaker op 81-jarige leeftijd overleden

Oud-voetbaltrainer Simon Kistemaker is dinsdag overleden aan de gevolgen van kanker. De geboren IJmuidenaar is 81 jaar geworden.

Kistemaker, wiens ambities als speler door een blessure al vroeg in de kiem werd gesmoord, begon zijn professionele trainersloopbaan in 1982 in Australië bij Brisbane Lions.

Na zijn terugkeer in Nederland wist hij als interim-trainer FC Volendam in 1984 te behoeden voor degradatie uit de eredivisie.

Ook vierde 'De Kist' successen met FC Dordrecht-voorloper DS'79 (promotie naar eredivisie in 1987), De Graafschap (kampioen eerste divisie in 1991) en de amateurs van Türkiyemspor (zondagkampioen in 2006).