Regerend kampioen Chelsea naar achtste finales na klinkende zege op Juventus

De Londenaren, die in de Premier League bovenaan staan, kwamen na een klein halfuur op voorsprong. Vanuit een hoekschop van Hakim Ziyech kwam de bal via de hand van Antonio Rüdiger voor de voeten van Trevoh Chalobah, die niet aarzelde en de 1-0 binnenschoot.

Chelsea heeft zich op indrukwekkende wijze verzekerd van een plek in de achtste finales van de Champions League. Op Stamford Bridge had Juventus, dat zich al had geplaatst, helemaal niets in te brengen tegen de regerend kampioen: 4-0.

Kort daarna was Juventus, waar Matthijs de Ligt in de basis stond, heel dicht bij de gelijkmaker. Álvaro Morata was eerder bij de bal dan Édouard Mendy en tikte de bal langs de doelman, maar met een heroïsche ingreep wist Thiago Silva het doelpunt te voorkomen.

Ongeïnspireerd Juventus

Het was een van de weinige wapenfeiten van Juventus in de eerste helft en ook na rust was Chelsea veel sterker. Juventus maakte een ongeïnspireerde indruk en liet zich gemakkelijk naar de slachtbank leiden.

Via Reece James (hard schot) en Callum Hudson-Odoi (prachtige aanval) liep Chelsea na nog geen uur spelen uit naar een 3-0 voorsprong. Daarna nam de ploeg van Thomas Tuchel gas terug en speelde de wedstrijd vakkundig uit. Invaller Timo Werner zorgde nog voor een mooi slotakkoord door een uitstekende voorzet van Ziyech binnen te tikken.

Juventus en Chelsea staan nu beide op twaalf punten met nog één wedstrijd te gaan. In dezelfde groep speelde Malmö en Zenit gelijk, waardoor Zenit zich verzekerde van de Europa League.