Opnieuw honderden mensen te veel in opvang Ter Apel: 'Weer terug bij situatie oktober'

Ook opvangorganisatie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt dat er weer honderden asielzoekers te veel worden opgevangen in Ter Apel, maar noemt geen aantallen. Het zou nog niet gaan om de hoeveelheid van oktober dit jaar. "Maar wel in die richting", laat een woordvoerder van het COA weten.

Ingewijden vertellen aan de regionale omroep dat "er duidelijk signalen zijn dat de gemeente Westerwolde nu weer terug is bij de situatie van oktober." Een andere bron geeft aan dat er vanavond 600 mensen te veel in de opvang zitten. Ongeveer 550 daarvan verblijven in de tenten van de nachtopvang. Dat zijn er 275 te veel.

Daarmee lijkt de situatie van begin oktober terug te keren. Toen zaten er op een piekmoment 700 mensen te veel in het aanmeldcentrum. Het leidde onder andere tot vechtpartijen en de ME moest richting Ter Apel om de rust terug te laten keren.

De gemeente Westerwolde wil ook geen exacte getallen geven, maar geeft wel aan dat de getallen oplopen. Ook zegt een woordvoerder dat burgemeester Velema recent opnieuw aandacht heeft gevraagd voor de situatie. Volgens de woordvoerder van het COA was deze drukte voorspeld en "is het helaas ook het geval".

De organisatie zocht voor eind november nog 600 extra opvangplekken. Hoeveel daarvan gerealiseerd zijn, is nog onduidelijk. "We zetten weer alles op alles om op zeer korte termijn toch voldoende noodlocaties te hebben, desnoods door veldbedden in grotere locaties te plaatsen, waarover we nu met gemeenten in gesprek zijn", zegt de COA-woordvoerder.

Dwangsommen

Ondertussen probeert de gemeente Westerwolde ook nog extra druk te zetten op het COA. Ze legt dwangsommen op van 20.000 euro per dag wanneer het aantal maximale asielzoekers in de nachtopvang wordt overschreden. Daar mogen maximaal 275 asielzoekers verblijven, maar regelmatig worden er meer asielzoekers opgevangen dan toegestaan. In de afgelopen zeven dagen was dat op zes dagen het geval.

Westerwolde vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk wordt voldaan aan het afgesproken aantal. Uit een GGD-rapport, dat recent in handen kwam van RTV Noord, blijkt dat hygiënemaatregelen niet goed zijn nageleefd. En dat de kans op verspreiding van bijvoorbeeld corona of diarree daardoor groot was.

