Spanningen bij noodopvang Leeuwarden: geluidsoverlast en weinig privacy

De opvang in Leeuwarden is een noodlocatie, waardoor volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet alle regels gevolgd kunnen worden. Volgens het COA is het bijvoorbeeld eigenlijk niet de bedoeling dat gezinnen tussen de jonge vrijgezelle mannen terechtkomen, maar dat kan nu niet anders.

Er is al langer een tekort aan opvangplekken voor mensen die asiel aanvragen. Dat komt volgens het COA door de Afghaanse evacués, maar het is ook een gevolg van het feit dat statushouders langer op een opvanglocatie moeten verblijven vanwege krapte op de woningmarkt. In Ter Apel was vorige maand nog sprake van een noodsituatie, waarbij asielzoekers op de grond moesten slapen.