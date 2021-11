Barcelona en Xavi na gelijkspel tegen Benfica nog niet zeker van knock-outfase

FC Barcelona heeft duur puntenverlies geleden in de Champions League. De Catalanen zouden bij winst op Benfica zeker zijn van de volgende ronde, maar het duel in Camp Nou eindigde in een 0-0 gelijkspel. De ploeg van trainer Xavi staat nog wel tweede in groep E, maar kan in de laatste speelronde nog voorbijgestreefd worden door Benfica. Barcelona treft op 8 december groepswinnaar Bayern München, Benfica speelt dan tegen Dinamo Kiev.

Uitslagen en stand Groep E - NOS

Barcelona, met Memphis Depay en Frenkie de Jong in de basis, en Benfica waren aan elkaar gewaagd. Beide ploegen creëerden kansen, maar veel van de mogelijkheden werden door de scheidsrechter teruggefloten vanwege buitenspel. Toch waren de Spanjaarden en de Portugezen een aantal keer dicht bij een doelpunt. Roman Jaremtsjoek kopte de bal snoeihard op doel, maar doelman Marc-André ter Stegen stond op de goede plek en voorkwam op de doellijn een tegengoal. Uit de hoekschop die volgde, knalde Nicolás Otamendi schitterend raak. Hij was zijn doelpunt al aan het vieren, toen de scheidsrechter hem toch nog afkeurde. De bal bleek de achterlijn te hebben gepasseerd bij het nemen van de corner. Aan de andere kant kwam Yusuf Demir enkele keren gevaarlijk door. Dat leidde vlak voor het rustsignaal tot een prachtige uithaal, die op de lat uiteen spatte. Depay en De Jong In de tweede helft was een van de grootste kansen voor Depay. De Nederlander stormde op doelman Odisseus Vlachodimos af, kapte Jan Vertonghen uit, maar had geen rekening gehouden met een perfecte sliding van Otamendi.

Frenkie de Jong kopt op doel - AFP

Ook De Jong had Barcelona de zege kunnen bezorgen. De middenvelder kwam hoger dan zijn directe tegenstander en kopte op doel. Vlachodimos kon er echter nog net zijn hand achter krijgen. In de slotfase van de wedstrijd werd een doelpunt van Ronald Araujo afgekeurd wegens buitenspel, liep Ousmane Dembélé zich stuk op de Portugese verdediging en kopte Sergio Busquets uit een corner net naast. Haris Seferovic had in blessuretijd de zege van Benfica op zijn schoen. Hij stond oog in oog met Ter Stegen, maar kreeg de bal niet tussen de palen. Bayern München groepswinnaar In het andere duel in groep E was Bayern München met 2-1 te sterk voor Dinamo Kiev. De Duitsers waren al zeker van de achtste finales, maar hebben dankzij deze overwinning ook groepswinst veiliggesteld

Blijdschap bij Robert Lewandowski (Bayern München) - Reuters

Bayern had voor rust op het besneeuwde veld de overhand en ging verdiend met een 2-0 voorsprong de rust in. Robert Lewandowski scoorde met een fraaie omhaal en Kingsley Coman met een heerlijke knal. Na rust waren de rollen omgedraaid. De thuisploeg zocht de aanval, kreeg ook kansen, maar alleen invaller Denys Garmasj wist te scoren.