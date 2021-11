Geen kraamverlof voor EU-parlementariërs, dus gaat Lara's baby mee stemmen

Voor de coronapandemie moesten Europarlementariërs altijd fysiek aanwezig zijn om een stem te kunnen uitbrengen. De afgelopen tijd was digitaal stemmen tijdelijk toegestaan, waardoor het iets makkelijker werd. Maar het betekent nog steeds dat een Europarlementariër niet echt met zwangerschapsverlof kan, omdat ze haar dossiers nauwlettend moet blijven volgen om te kunnen stemmen.

Voor veel Europarlementariërs is het een doorn in het oog, want in veel EU-landen is het al wel geregeld. Zes landen hebben net als het Europees Parlement nog niks geregeld: dat zijn Italië, Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Cyprus.

Ook vader- en ouderschapsverlof?

Om de regels te veranderen, moeten de EU-landen instemmen om de Europese kieswet aan te passen. Er wordt al jaren over gesproken, maar vooralsnog heeft dat niet geleid tot verandering. Het parlement en de EU-landen wijzen voor de redenen naar elkaar.

Toch groeit de druk om de kieswet te veranderen. Inmiddels wordt niet meer alleen gesproken over zwangerschapsverlof; zo wil een groeiend aantal Europarlementariërs ook vaderschaps- en ouderschapsverlof in de wet opnemen.

CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers is een voorstander van vaderschapsverlof. Vorig jaar werd hij voor het eerst vader en hij had graag verlof willen opnemen. Bert-Jan Ruissen, Europarlementariër voor de SGP, is eveneens een voorstander. Maar vermoedelijk zullen er nog heel wat baby's geboren worden voordat de regels zijn veranderd.