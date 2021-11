Turkse lira in vrije val, munt verliest weer 10 procent in waarde

Op sociale media is te zien dat er in Ankara en Istanbul kleine groepen de straat op gaan:

Voormalig gouverneur van de centrale bank Tumen spreekt over een "irrationeel experiment dat geen kans van slagen heeft". De leider van de grootste Turkse oppositiepartij CHP, Kilicdaroglu, zegt dat het land nog nooit zo'n "catastrofe" heeft gekend. "Je bent nu een fundamenteel probleem voor de nationale veiligheid van Turkije", zegt hij over Erdogan.

Gisteren brak de munt voor het eerst in de geschiedenis door de 12 lira per dollar, vijf jaar geleden was een dollar nog ongeveer 3 lira waard.

De Turkse lira is verder in vrije val geraakt nadat president Erdogan had aangekondigd dat hij vasthoudt aan zijn beleid om de rentetarieven laag te houden. Vandaag verloor de munt ten opzichte van de dollar nog eens 10 procent in waarde.

Correspondent Mitra Nazar:

"Elke keer als Erdogan in een speech iets zegt over de economie, valt de lira harder naar beneden. Dat komt omdat hij vast blijft houden aan de onconventionele economische visie dat de rente laag moet blijven. Hij lijkt er heilig in te geloven dat Turkije moet investeren, en dat bedrijven moeten groeien door ze goedkopere leningen te geven. Dat dat ten koste gaat van de lira is, zegt hij, slechts tijdelijk."

"Hij vraagt mensen nu om hem te vertrouwen en geduld te hebben. Maar er zijn steeds minder mensen die hem vertrouwen. Iedereen voelt de waardedaling van de munt. Het inkomen van burgers wordt elke dag een stukje minder waard. Bovendien is dit niet gisteren begonnen. Het is een opeenstapeling van meerdere jaren van - wat critici zeggen - financieel wanbeleid."

"Er is veel onrust in de bevolking, al langer. Maar echt de straat op gaan, dat doen Turken niet zo snel meer sinds de Gezi-protesten van 2013 hard werden neergeslagen. Dat er nu mensen de straat op gaan is uniek, maar het is nog klein en vooral in oppositiewijken. Het is nog moeilijk te voorspellen of dit gaat uitgroeien tot iets groters. Dat zullen we de komende dagen wel zien."