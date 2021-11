Positieve coronatest houdt Bijlow in Rotterdam; geen Conference League

Feyenoord speelt donderdagavond zonder Justin Bijlow in de Conference League tegen Slavia Praag. De doelman heeft positief getest op het coronavirus. Hij had zich eerder met lichte klachten bij de medische staf gemeld.

Feyenoord vertrekt woensdag naar Tsjechië voor de vijfde groepswedstrijd. De club kan zich donderdag in Praag bij een gelijkspel of zege verzekeren van 'overwinteren' in Europa.

Het zit Bijlow de laatste tijd niet mee: hij ontbrak in het Nederlands elftal tijdens de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. De doelman van Feyenoord was toen niet fit genoeg.