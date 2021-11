Manchester United knokt zich langs Villarreal en is zeker van knock-outfase

Manchester United is met nog één groepsduel te spelen al zeker van de volgende ronde in de Champions League. De Engelsen wonnen met 2-0 bij Villarreal, dankzij treffers van Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho.

Villarreal kan in punten nog wel gelijk komen met Manchester United, maar in dat geval wordt er gekeken naar onderling resultaat en blijven de Engelsen de Spanjaarden voor in groep F.

Donny van de Beek kreeg bij Manchester United een basisplaats van interim-coach Michael Carrick. Hij speelde ruim een uur mee. Bij Villarreal keerde Arnaut Danjuma terug in het basisteam, nadat hij afgelopen zaterdag verstek moest laten gaan bij het competitieduel met Celta de Vigo.

Vertraging

De wedstrijd in het Estadio de la Cerámica van Villarreal begon met enige vertraging, omdat scheidsrechter Felix Brych zijn apparatuur niet aan de praat kreeg.

Toen Brych de wedstrijd acht minuten later dan gepland op gang had gefloten, nam de thuisploeg al snel het initiatief. De meeste kansen waren dan ook voor Villarreal. Het was aan prima keeperswerk van David De Gea te danken dat Villarreal niet op voorsprong kwam.