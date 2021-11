Europarlement akkoord met 'groenere' landbouw

Het Europees Parlement in Straatsburg is met een ruime meerderheid akkoord gegaan met hervorming van het landbouwbeleid. Het moet ertoe leiden dat het beleid van de Europese Unie groener, eerlijker, flexibeler en opener wordt. Het is de bedoeling dat kleine boeren meer steun krijgen en dat de biodiversiteit in de landbouw groter wordt.

Europarlementariërs van GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen, samen met enkele tientallen groene en linkse medestanders. Zij vinden dat de plannen niet ver genoeg gaan. Andere partijen, waaronder de SGP, vinden juist dat de nieuwe regels te ver gaan. Dat maakt het voorgenomen beleid tot een compromis.

Toetsen

Over het landbouwbeleid, dat goed is voor een derde van de EU-begroting, is drie jaar lang gepraat. Om de plannen te laten slagen, moeten alle EU-lidstaten een strategisch landbouwplan opstellen. De Europese Commissie gaat toetsen of elk plan aan de normen voldoet.

Zo moeten de landen ervoor zorgen dat vooraf vastgestelde percentages van de beschikbare subsidies worden uitgegeven aan klimaat- en milieumaatregelen. De Europese inkomenssteun voor boeren wordt voor minstens 20 en later 25 procent afhankelijk van hoe duurzaam de boeren werken. GroenLinks en de Partij voor de Dieren hadden die percentages graag aanzienlijk hoger gehad en noemen ze nu weinig ambitieus.

Meer inzicht

Ook moet meer inzichtelijk worden wie welke subsidies krijgt en hoe ermee wordt omgegaan. Dat moet gesjoemel met gelden voorkomen. Inspecteurs in de lidstaten gaan nauwer samenwerken om erop toe te zien dat afspraken worden nageleefd. Om verlies aan plant- en diersoorten tegen te gaan, moeten boeren vaker stukken land braak laten liggen.

Het Europees Parlement heeft verder afgedwongen dat minstens 10 procent van het beschikbare budget naar kleine en middelgrote boerenbedrijven gaat en zeker 3 procent is bestemd voor jonge landbouwers. Daardoor kunnen kleinere boeren straks rekenen op een groter deel van de subsidies.

Ook komt er een permanent crisisbudget van 450 miljoen euro om boeren te helpen op het moment dat prijzen of markten instabiel worden.