Duitsland en Frankrijk vragen onderdanen om Ethiopië per direct te verlaten

Frankrijk en Duitsland roepen hun onderdanen op om Ethiopië zo snel mogelijk te verlaten. Ook de Verenigde Naties hebben familieleden van VN-medewerkers gevraagd het land per direct te verlaten, meldt persbureau AFP op basis van een intern document.

De situatie in het land is onveilig vanwege een oorlog die al ruim een jaar aan de gang is. Rebellen van het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF) zeggen steeds dichter bij hoofdstad Addis Abeba te komen.

De Franse ambassade in Addis Abeba stuurde vandaag een e-mail naar leden van de Franse gemeenschap in het land waarin staat dat "alle Franse staatsburgers formeel worden opgeroepen om het land zonder vertraging te verlaten". De ambassade zegt dit besluit te hebben genomen met het oog op "de veranderende militaire situatie".

Commerciële vluchten

In de mail laat de Franse ambassade weten dat die van plan is om het vertrek te vergemakkelijken door stoelen te reserveren op commerciële vluchten en "indien nodig" chartervluchten te regelen.

Ook het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken riep vandaag landgenoten in Ethiopië op het land te verlaten op de eerste commerciële vluchten die beschikbaar zijn. Eerder deed de VS al een dergelijke oproep aan Amerikanen. Volgens militaire bronnen bij CNN heeft het Amerikaanse leger in buurland Djibouti speciale eenheden gereedstaan die "de Amerikaanse ambassade kunnen helpen als de situatie verslechtert".

Code rood

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft sinds begin november een negatief reisadvies uitgevaardigd voor Ethiopië. Met uitzondering van Addis Abeba geldt in het hele land code rood. Het ministerie roept Nederlanders echter nog niet expliciet op om het land per direct te verlaten. In het advies van het ministerie staat vooralsnog: "Wij raden u en uw familieleden aan Ethiopië te verlaten als uw verblijf in het land niet noodzakelijk is."

Sinds begin november geldt de noodtoestand in het Oost-Afrikaanse land. Rebellen van TPLF zijn in strijd verwikkeld met het regeringsleger. Duizenden mensen kwamen om het leven en twee miljoen Ethiopiërs zijn op de vlucht.