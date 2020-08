Jakobsen spreekt over crash: 'Heb angst gehad het niet te overleven'

Fabio Jakobsen is weer thuis. Twee weken na zijn zware crash in de Ronde van Polen zegt de wielrenner van Deceuninck-QuickStep te hebben gevreesd voor zijn leven.

"Het was een lastige, donkere periode voor me op de intensive care, waar ik de angst heb gehad om het niet te overleven", zegt Jakobsen, die na een sprintduel met Dylan Groenewegen met hoge snelheid in de hekken vloog.

"Trauma-artsen, doktoren en verpleegsters aan de finish in Katowice hebben mijn leven gered", beseft Jakobsen, die later werd geopereerd in Sosnowiec. "Hier hebben ze me de kans gegeven om te blijven leven. Ik ben alle medewerkers van het ziekenhuis enorm dankbaar."

Revalideren

Voor de 23-jarige Jakobsen breekt een lange periode van revalideren aan. "Stap voor stap kan ik zelfstandiger beginnen te leven", vervolgt Jakobsen op Instagram. "Momenteel ben ik thuis, waar de verwondingen in mijn gezicht en blessures verder kunnen herstellen."

"De komende weken en maanden zal ik nog meerdere operaties en behandelingen ondergaan om letselschade in mijn gezicht te herstellen. Stap voor stap mag ik langzaam naar de toekomst kijken en ik ga knokken om te herstellen."

Bekijk hieronder de beelden van de zware crash in de Ronde van Polen: