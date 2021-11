Ten Hag verwacht meer van wisselspelers tegen Besiktas: 'Ergert me mateloos'

Ajax is al geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League, dus Erik ten Hag zal morgen tegen het Turkse Besiktas de nodige wisselspelers de kans geven, zo laat hij dinsdagavond weten. Maar dat wil niet zeggen dat hij het duel niet serieus neemt.

"De vorige keren hebben de spelers die een kans hebben gekregen niet thuis gegeven. En dat ergert me mateloos. Want er staat morgen een heel goed elftal op het veld, net als de vorige keren. Maar zoals ik al zei: we hebben toen niet gewonnen. Ook in de samenstelling van morgen moeten we winnen. En die druk staat op deze ploeg."

Op namen wilde de trainer niet ingaan, maar volgens de Ajax-trainer moet de gehele selectie van Ajax zich bewijzen morgen tegen de huidige nummer negen van Turkije. "Die stap moeten we gaan zetten als we succesvol willen worden dit jaar."

Om succes te hebben heeft Ten Hag naar eigen zeggen namelijk alle spelers nodig. "Wij willen titels halen dit seizoen. In Nederland hebben we zware concurrentie van PSV en Feyenoord. En in de Champions League willen we eerste worden in de poule worden."

Interesse United

Ten Hag ging ook nog even in op de vermeende interesse van Manchester United. "Het leidt me niet af, maar het is natuurlijk fijn dat je in verband wordt gebracht met clubs van deze allure. Maar ik ben bezig met Ajax. Over andere interesses hoeven we het niet hebben. Er heeft zich niemand gemeld..."

Ten Hag kan morgen geen beroep doen op middenvelder Edson Álvarez, die geschorst is. Verder ontbreken de geblesseerden Mohammed Kudus, Sean Klaiber en Maarten Stekelenburg.