Feyenoord heeft nieuwe directeur: Te Kloese komt over van LA Galaxy

Dennis te Kloese wordt de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. De 47-jarige Bussummer is de opvolger van Mark Koevermans, die eind oktober bekendmaakte zijn taken per 1 december neer te leggen.

"Ik moet nog wat kleine zaken regelen, maar ik ga het zeker doen", bevestigde Te Kloese.

Te Kloese was sinds eind 2018 werkzaam als algemeen directeur van de Amerikaanse voetbalclub Los Angeles Galaxy, waar hij nog een contract had voor één jaar. In het verleden was hij ook al in beeld bij Feyenoord, maar toen bleef hij liever in Californië.

Na een bescheiden voetbalcarrière werd Te Kloese internationaal scout bij Ajax, waar hij samenwerkte met Hans Westerhof. In 2003 vertrokken Westerhof - als trainer - en Te Kloese - als hoofdscout - naar de Mexicaanse club Chivas Guadelajara.

Mexicaanse voetbalbond

In Noord-Amerika ontwikkelde Te Kloese zich als sportbestuurder. Hij bekleedde diverse functies bij Chivas Guadelajara, de Amerikaanse satellietclub Chivas USA en het Mexicaanse Tigres UANL en werd in 2014 algemeen directeur bij de Mexicaanse voetbalbond. Vier jaar later vertrok hij naar LA Galaxy.

In 2018 zocht verslaggever Jeroen Stekelenburg Te Kloese op in Mexico.