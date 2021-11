Marechaussee heeft handen vol aan mensensmokkelaars

De Koninklijke Marechaussee heeft momenteel de handen vol aan smokkelaars die vreemdelingen Nederland in of uit proberen te krijgen. Tot 1 november van dit jaar werden 230 mensen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Met nog twee maanden te gaan, zijn dat er al meer dan vorig jaar, toen ook al een toename te zien was van 40 procent. Bij de controles werden dit jaar 1216 mensen aangetroffen die illegaal Nederland probeerden binnen te komen. De mensensmokkelaars worden eruit gepikt bij de kortdurende controles met teams die in het grensgebied verdachte situaties monitoren, het zogenoemde Mobiel Toezicht Veiligheid. Vandaag was er zo'n controle langs de A12 bij Zevenaar:

Vooral de smokkel van mensen via de zogenoemde Wit-Rusland-route heeft op dit moment de aandacht van de marechaussee. Er is onlangs een speciaal rechercheteam in het zuiden van het land aangewezen om onderzoek te doen naar die route. "Zo nu en dan zie je een duidelijke trend als er bijvoorbeeld in een land een migratiestroom op gang komt, zoals recent vanuit Wit-Rusland", zegt marechaussee-woordvoerder Robert van Kapel. In een paar maanden tijd werden tientallen vreemdelingen aangetroffen die de route vanuit Wit-Rusland naar Nederland hebben afgelegd. "We zien een waterbed-effect", legt Van Kapel uit. "Als we op één plaats flink controleren, proberen mensensmokkelaars het via een andere route." Zwemvesten Samenwerking en het delen van informatie met de politie is belangrijk, zegt Van Kapel. Er loopt ook gezamenlijk onderzoek naar de Balkan-route en een smokkelroute vanuit Oost-Afrika. Dankzij die samenwerking kon vorige week een Syrische man worden aangehouden met tientallen zwemvesten in zijn auto. "We kregen een belletje van een politie-eenheid dat ze het opmerkelijk vonden dat achter in een auto van een Syrische man een groot aantal zwemvesten en een opblaasbare boot lagen", zegt Van Kapel. "De marechaussee werd erbij gehaald en hield de man aan. Hij was onderweg naar Lille, mogelijk ter voorbereiding van een mensensmokkeltransport". Onbekend is nog hoeveel mensen de smokkelaar al zou hebben geholpen.

Lucratieve handel Mensen smokkelen is een lucratieve business, waarmee duizenden euro's per gesmokkelde migrant te verdienen is. Niet iedereen die zo in Nederland weet te komen, wil hier ook blijven. Voor veel mensen blijft het aantrekkelijk om naar het Verenigd Koninkrijk over te steken.

Ook gecoördineerd onderzoek naar een smokkellijn uit Oost-Afrika leverde belangrijke informatie op over een, volgens Van Kapel "beruchte smokkelaar". Het gaat om de 37-jarige Eritreeër Kidane Zekarias Habtemariam. Hij is op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Kidane zou een criminele organisatie leiden die zich richt op migranten uit Eritrea. Justitie bracht over de man naar buiten dat zijn organisatie Eritreeërs die hun land ontvluchten mishandelt, afperst, ontvoert en verkracht. De mishandelingen zouden plaatsvinden in kampen in Libië. Ook hun familie in Nederland zou worden afgeperst. Kidane is in Ethiopië veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege mensensmokkel, maar hij wist eerder dit jaar tijdens zijn rechtszaak te ontsnappen. Waar Kidane nu is, is onbekend. De marechaussee is op zoek naar tips en informatie die kunnen leiden tot aanhouding van Kidane, zodat hij hier vervolgd kan worden.

Quote De laatste weken zien we ook weer een stijging van inklimmers in de havens. Robert van Kapel, Koninklijke Marechaussee