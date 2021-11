Almere City zet trainer Verbeek op straat na reeks slechte resultaten

Gertjan Verbeek is dinsdag ontslagen als trainer van Almere City. De 59-jarige Verbeek stond sinds afgelopen zomer aan het roer van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

"Almere City FC gaat nu op zoek naar de juiste opvolging van Verbeek", valt te lezen in het persbericht van de Almeerse club. "In de tussentijd neemt de huidige technische staf de honneurs waar."

Afgelopen seizoen werd Almere City nog vierde, maar op dit moment is de club terug te vinden op de achttiende plaats. Van de zestien gespeelde wedstrijden, verloor Almere City er negen. Vier keer werd er gelijkgespeeld en drie keer waren de drie punten voor de ploeg van Verbeek.

'Sabotage'

Na de 2-0 nederlaag tegen MVV afgelopen vrijdag, was Verbeek duidelijk in zijn analyse. "We kwamen na rust knullig op achterstand. Het was zo'n wedstrijd waarin we zelfs nog penalty kregen, maar die gaat er dan ook niet in. Als je dan ziet hoe die tweede tegengoal tot stand kwam, dan zou je haast denken aan sabotage."

Het is niet de eerste keer dat Verbeek wordt ontslagen: ook bij onder meer Feyenoord, AZ en Nürnberg werd hij voortijdig naar huis gestuurd.