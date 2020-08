Terwijl PSG historie schrijft, zingt topscorer Cavani bij een kampvuur

Edinson Cavani - ANP

Het is maar een detail, maar daarom niet minder pijnlijk. Op een poster ter ere de vijftigste verjaardag van Paris Saint-Germain ontbreekt Edinson Cavani, topscorer aller tijden van de Parijzenaars. De spits is niet alleen vertrokken uit de Franse hoofdstad, maar lijkt ineens ook geen deel meer uit te mogen maken van de clubgeschiedenis. Precies nu het mooiste nog moet komen, met de halve finale in de Champions League in het vooruitzicht. Cavani is weg, omdat hij geen overeenstemming bereikte om een paar weken aan zijn aflopende verbintenis vast te plakken. Dat lukte de club overigens wel met onder anderen Layvin Kurzawa, Thiago Silva en keeper Sergio Rico, die dinsdagavond tegen RB Leipzig de geblesseerde Keylor Navas vervangt.

De halve finale in de Champions League tussen RB Leipzig en Paris Saint-Germain is te volgen via een liveblog op deze site en in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers wordt er om 21.00 uur afgetrapt in Lissabon.

Amper twee maanden geleden sprak technisch directeur Leonardo nog de wens uit om Cavani te behouden. "Het plan is om in augustus met hem de Champions League af te maken", klonkt het stellig. Afscheid De club leek hem een afscheid in stijl te gunnen. "Het is zo'n prachtige reis geweest, maar we naderen het einde", vervolgde Leonardo over het boegbeeld dat sowieso al zou vertrekken. "We moesten een logische beslissing nemen, zowel op financieel gebied als het feit dat de volgende generatie spelers bij ons klaarstaat."

Cavani is met 200 goals topscorer aller tijden van PSG - ANP

Maar achter de schermen liep het toch anders tussen de twee partijen. Dat werd al duidelijk nadat Cavani in februari zijn 200ste (en laatste) treffer voor Paris Saint-Germain had gemaakt. "Het zijn gemengde emoties, maar het is een bijzonder gevoel", sprak de gevierde man na afloop, die naar eigen zeggen een zware maand achter de rug had. Status Het liefste had hij namelijk elders gespeeld, maar een winterse transfer naar Atlético Madrid ketste na lang onderhandelen uiteindelijk af. Dus moest Cavani de jaargang afmaken in Frankrijk, waar zijn status de laatste jaren al langzaam aan het afbrokkelen was. Aanvankelijk schitterde hij aan de zijde van Zlatan Ibrahimovic, Neymar en Kylian Mbappé, maar werd hij ook langzaam verdrongen door de nieuwe generatie.

Neymar, Cavani en Mbappé vieren een treffer - ANP

Het haantjesgedrag tussen de sterren, waarbij geruzie met Neymar om een penalty al eens escaleerde, werd groot uitgemeten in het nieuws. Na de komst van Mauro Icardi vertroebelde zijn perspectief, waardoor een vertrek de beste optie leek. Na zes landstitels, zeven supercups, negen nationale bekers en 200 goals is het boek definitief gesloten. En dat terwijl Cavani nog geen nieuwe club gevonden heeft en Parijs de nodige blessurezorgen heeft in de aanval. Felicitatie Zijn laatste flirt met Paris Saint-Germain was eind juli, een felicitatie aan het adres van zijn oude club na het winnen van de Coupe de France. Naar verluidt zou de clubloze Cavani in die periode toch weer toenadering hebben gezocht, maar gooide PSG de deur nu zelf dicht. Dat bleek wel uit de jubileumuitingen vorige week. Tussen diverse generaties grootheden als George Weah, Ronaldinho, en Ibrahimovic was geen plek voor de topscorer aller tijden.

Helden van PSG door de jaren heen, waarbij Cavani ontbreekt - PSG

De inmiddels 33-jarige Cavani is van dezelfde lichting als Luis Suárez, die bij de reorganisatie in Barcelona in verband wordt gebracht met een terugkeer naar Ajax. Allebei werden ze geboren in de stad Salto, amper drie weken na elkaar. "We zijn vrienden, het nationale team is een grote familie", zei Cavani al eens over de onderlinge band. "Maar we zijn als spelers wel erg verschillend. Luis speelt erg fysiek, heel indrukwekkend wat hij laat zien. Ik heb dat veel minder." Financiële eisen Net als Suárez wil Cavani nog een paar jaar voetballen. Via zijn Instagram-pagina toont hij filmpjes waarop te zien is dat hij zijn conditie op peil houdt. Ondanks zijn transfervrije status zouden zijn financiële eisen veel geïnteresseerde clubs afschrikken. Waar Cavani nu uithangt, is een raadsel. In zijn laatste post op social media zingt hij Uruguayaanse liederen bij een kampvuur.