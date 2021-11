Minister: ik schrok ook van Talibanbericht dat wij salarissen gaan betalen

PVV-leider Wilders riep daarvoor demissionair minister van Buitenlandse Zaken Knapen naar de Tweede Kamer. "We gaan toch geen terreurorganisatie direct of indirect ondersteunen? Gaan we dat ook bij IS en al-Qaida doen?" vroeg Wilders de minister. "Er is in Nederland een zorgcrisis en dan gaan we geld geven aan de zorg in Afghanistan. Is de minister helemaal gek geworden?"

In de Tweede Kamer is veel verontwaardiging ontstaan over het bericht dat Nederland bereid zou zijn de salarissen van zorg- en onderwijsambtenaren in Afghanistan te betalen. Aanleiding is een diplomatiek bezoek van Duitsland en Nederland aan de Taliban.

We welcome & appreciate initiative & step by Germany & Netherlands to pay salaries of all male & female staff in education & health sectors. IEA will provide all facilities for delivery & transparency of salaries. https://t.co/wncJmtTvkc

Minister Knapen zegt dat deze tweet geen goede weergave van de feiten is. "De heer Wilders heeft groot gelijk met zijn vraag 'zijn jullie helemaal gek geworden'", zei Knapen. "Ik moet zeggen dat ik ook behoorlijk schrok van die tweet van de Taliban."

De lezing van de Taliban klopt niet met de werkelijkheid, zegt hij. Er lopen gesprekken met de Taliban over een vrije doorgang van Afghanen die recht hebben op asiel in andere landen. Daarnaast kijkt de internationale gemeenschap of financiering via de Wereldbank van zorg, onderwijs en andere humanitaire doelen mogelijk is.

"Er mag geen hongersnood uitbreken. Dat is in niemands belang. Afghanistan mag ook geen terroristische uitvalsbasis worden. En het onderwijs voor meisjes mag ook niet in elkaar storten", zegt Knapen. "En het is vervelend maar de Taliban zijn daar de baas, dus daar kunnen we niet omheen."

Chantage

Niet alleen PVV, ook VVD, CDA, D66 en SP zetten vraagtekens bij deze gesprekken over financiering van instellingen die onder de macht van de Taliban vallen. D66 is bang voor chantage: vrije doorgang van Afghaanse tolken in ruil voor geld. VVD-Kamerlid Brekelmans: "Dit lijkt erop dat we daar structureel zorg en onderwijs gaan betalen. Daarmee verlichten we de begroting van de Taliban."

Knapen zegt dat dat niet de bedoeling is, en dat er gezocht wordt naar hulpverlening buiten de Taliban om. Een duidelijke definitie van wanneer daar sprake van is, kon hij niet geven. "De Wereldbank worstelt daar ook mee", zegt Knapen. "Maar we hebben niets toegezegd. We zijn daar niet met een zak geld heen gegaan. We onderzoeken mogelijkheden."