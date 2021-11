Gielen levert Duits waterpolopaspoort in en keert terug bij Oranje

Luuk Gielen maakt weer deel uit van de Nederlandse waterpoloselectie. De 30-jarige midachter liet zich in 2019 naturaliseren tot Duitser, maar kiest nu toch weer voor zijn Nederlandse paspoort.

Na een gesprek met bondscoach Harry van der Meer wil en kan Gielen na vijf jaar afwezigheid daardoor weer voor Oranje uitkomen.

Gielen had in 2016 een meningsverschil met de toenmalige bondscoach Robin van Galen, die inmiddels is opgevolgd door Van der Meer. Gielen speelde in die tijd bij Spandau Berlijn en kon daardoor versneld de Duitse nationaliteit aanvragen. "Mijn vertrek was destijds niet leuk, maar dat hebben we al eerder met elkaar uitgepraat", zegt Gielen nu.