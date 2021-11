RIVM: 'Aanhoudende stijging coronacijfers op alle fronten'

De afgelopen week werden er 154.000 positieve testen gemeld bij het RIVM. Dat betekent een stijging van 39 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor en opnieuw een weekrecord sinds de start van de coronacrisis. Daarbij moet steeds worden opgemerkt dat er tijdens de eerste golf nauwelijks testen beschikbaar waren. Ondanks de drukte in de teststraten van de GGD werd er de voorbije week ook meer getest, in totaal bijna 630.000 keer. Dat betekent dat 22,2 procent van de testen positief uitviel, tegen 19,6 procent een week eerder. Kinderen grootste groep Het resultaat van de onlangs genomen maatregelen is nog niet te zien in de cijfers. Als dat effect er komt, is dat volgens het RIVM pas volgende week te zien. Nu is er volgens het instituut nog sprake van een "aanhoudende stijging op alle fronten". Volgens Susan van den Hof van het RIVM hebben de capaciteitsproblemen bij de GGD mogelijk een licht remmende werking gehad op de besmettingscijfers. Het RIVM ziet geen lichtpuntjes in de cijfers:

RIVM: 'Geen lichtpuntjes in de cijfers' - NOS

Verreweg de meeste positieve testen zijn nog altijd bij kinderen. In de leeftijdscategorie 10 tot en met 14 jaar gaat het om een kleine 17.000 besmettingen; 11,1 procent van het geheel. Daarna komen de 5- tot en met 9-jarigen met bijna 12.000 positieve testen. De grootste groep daarna is 40 tot en met 44; zij maakten 7,8 procent van de besmettingen uit. In alle leeftijdscategorieën zijn er meer positieve testen te zien.

besmettingen - NOS

Limburg Zuid blijft de regio met de hoogste besmettingsgraad, gevolgd door Zuid-Holland Zuid (Dordrecht en omgeving), Zeeland en Limburg Noord. Het reproductiegetal was op 8 november 1,21. Dat betekent dat op dat moment 100 mensen met corona 121 anderen besmetten en de epidemie dus in kracht toenam.

ziekenhuis - NOS

Er liggen nu 2540 mensen met corona in het ziekenhuis. Als de huidige groei van de ziekenhuisbezetting van 27 procent doorzet zal komende week het hoogste aantal van dit jaar worden bereikt. Het hoogste aantal tot dusver was op 4 januari: 2890. In vergelijking met de vorige golven blijft de IC-bezetting, door de werking van vaccins, nog iets achter bij de ziekenhuisbezetting. Er liggen nu 488 coronapatienten op de IC. Op 24 april, het hoogtepunt van de tweede golf, waren dat er 841. Thuiswerken Twee maal eerder steeg het aantal ziekenhuisopnames zo hard als deze golf. In maart en december 2020 resulteerde dat in een harde lockdown, waarna mensen op grote schaal gingen thuiswerken. Uit cijfers van Google blijkt dat de maatregelen van 14 november, toen opnieuw werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken, wel enig effect hebben gehad, maar veel minder dan in maart en december vorig jaar.

google - NOS

Bij het RIVM werden tot 10.00 uur vanmorgen 53 overleden covid-patiënten gemeld. Het aantal overledenen loopt snel op: de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 38 doden per dag, tegen 25 doden per dag een week eerder. Ook in de 'oversterftecijfers' van het CBS is een toename te zien.