De uitzending van 23 november

Welke G-variant kiest de Tweede Kamer?

Gisteren stuurde het demissionaire kabinet het wetsvoorstel voor het omstreden 2G-systeem naar de Tweede Kamer. De hoop van het kabinet is dat het deze week behandeld kan worden, maar verschillende partijen willen meer tijd om zich een goed oordeel te kunnen vormen. En zelfs als de behandeling deze week doorgang vindt, is nog allerminst zeker dat het voorstel genoeg steun zal krijgen om ingevoerd te worden.

Ondertussen heeft het OMT de effectiviteit van 2G en de alternatieven 1G en 3G doorberekend. En de Raad van State bracht een - kritisch - advies uit over het wetsvoorstel. Gaat dat nog iets veranderen aan de afwegingen van de Tweede Kamer?

In de studio zit vanavond OMT-lid Marc Bonten, met wie we praten over het 2G-beleid.