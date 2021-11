Filmpje van Henry's heldendaad op de A28 gaat hele wereld over

Terugdenkend aan het moment realiseert hij zich dat het best een gevaarlijke situatie was. "Ik keek meer achterom in m'n auto, om de auto van de vrouw achter me in de gaten te houden, dan dat ik zelf vooruit keek en op de weg lette. Ik heb geen seconde nagedacht over mijn eigen veiligheid", zegt hij tegen Omroep Gelderland .

Henry Temmermans uit Nunspeet is gisteravond in het zonnetje gezet door de burgemeester van zijn woonplaats. Hij kreeg een bloemetje en een boek over de gemeente Nunspeet overhandigd voor zijn heldendaad op de A28 bij Harderwijk. Temmermans zette daar vrijdagmiddag zijn eigen auto voor die van een automobiliste die onwel was geworden achter het stuur.

Al had ze sneller gereden, dan nog had ik het gedaan.

Temmermans moest snel schakelen, maar schatte in dat de auto van de vrouw hem wel moest raken om een erger ongeluk te voorkomen. "Ik zette me schrap en hield met mijn handen mijn hoofd vast, wachtend op de botsing." Het Harderwijkse slachtoffer reed met een snelheid van zo'n 40 tot 50 kilometer per uur. Voor Henry maakte ook dat geen verschil: "Al had ze sneller gereden dan nog had ik het gedaan."

Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet spreekt vol lof over de actie van Temmermans: "Zaterdagavond werd ik geappt door een van mijn kinderen: "Pa, moet je nou eens kijken. Toen had ik nog niet eens in de gaten dat het iets met Nunspeet was, maar kwam gewoon het filmpje even voorbij dat jij de auto van die mevrouw stilzette. Mijn eerste gedachte was dan ook: wauw, dat is een held."

Filmpje gaat de wereld over

Inmiddels is het filmpje ook in het buitenland op diverse platforms te zien, zoals in België, Spanje en Griekenland. Temmermans is overrompeld. "Het is heel bizar. Ik kan het eigenlijk niet bevatten."

"Ik krijg allerlei berichtjes ook. Via sociale media, op Dumpert in reacties en ook mailtjes. Heel soms zit er een negatieve reactie tussen, maar bijna iedereen is heel positief en lovend. Ongelofelijk. Ik word er weer stil van. Dit is heel overweldigend."