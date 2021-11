Ziekenhuiszorg weer verder afgeschaald door toestroom coronapatiënten

Steeds meer ziekenhuizen moeten noodgedwongen zorg afschalen vanwege de toename van het aantal coronapatiënten, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De afschaling is nodig om de acute zorg voor zowel coronapatiënten als mensen met andere gezondheidsproblemen toegankelijk te houden.

Meer dan twee derde van de ziekenhuizen kan niet alle planbare zorg verlenen. 14 van de 74 ziekenhuizen kunnen de zogeheten kritiek planbare zorg niet meer op tijd leveren. Dat zijn operaties die binnen zes weken uitgevoerd moeten worden om gezondheidsschade te voorkomen, zoals darmkankeroperaties.

In totaal zijn op dit moment 29 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Donderdag was dat nog 24 procent.

Door de noodgedwongen afschaling moeten medisch specialisten beoordelen of uitstel van behandelingen verantwoord is. Ook benadrukt de NZa dat het belangrijk is dat mensen met gezondheidsklachten eerst contact opnemen met de huisarts.

Code zwart

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt hard. De afgelopen dagen nam de totale bezetting dagelijks met zo'n honderd bedden toe. De afgelopen 24 uur werden er 349 nieuwe coronapatiënten opgenomen, het hoogste aantal sinds 28 december. In totaal liggen er nu 2540 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 488 op de IC.

Gisteren zei Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat met de huidige stijging de bezetting binnen een week op hetzelfde niveau ligt als in de hoogste piek van vorige winter.

