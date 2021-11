Haalt handbalster Polman het WK? 'Een week beuken en hopen dat het goed gaat'

Het is nog onzeker of Estavana Polman volgende week meereist met de Nederlandse handbalploeg naar het WK in Spanje. Dat hangt af van deze week; de 29-jarige middenopbouwspeelster hoopt bij een oefentoernooi in Noorwegen weer haar eerste speelminuten te maken.

"Het is voor mij een soort graadmeter. Fit word ik niet meer, niet honderd procent. De Estavana van het WK in 2019, dat gaat hem niet worden. Maar ik hoop dat ik een goede week heb", zegt Polman.

Twee jaar geleden was Polman de beste speelster van het door Nederland gewonnen WK in Japan. In aanloop naar de Olympische Spelen liep ze een zware knieblessure op, waardoor ze Tokio aan zich voorbij moest laten gaan.

Tijdens de laatste interlandperiode in oktober was Polman er voor het eerst weer bij, toen alleen om te trainen. Ze zat niet bij de wedstrijdselectie voor de EK-kwalificatieduels tegen Griekenland en Wit-Rusland, die Oranje won. Sinds twee weken traint ze weer volledig mee met haar club Esbjerg, maar ook daar heeft ze nog geen wedstrijdminuten gemaakt.

'Beuken'

Bij Oranje hoopt Polman haar knie weer echt te kunnen testen in duels, in eerste instantie in de trainingen. "Een week lang beuken en hopen dat het goed gaat. Dan gaan we een beslissing nemen. Het zal geen zestig minuten worden, maar misschien voor twee keer vijf minuten of twee keer tien minuten... Het zou kunnen."

"Maar het moet wel goed voelen. Als dat niet zo is, moet je ook eerlijk zijn tegen jezelf en je teamgenoten", aldus Polman.