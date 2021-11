Opnieuw streep door zesdaagse Rotterdam: 'Hartverscheurend voor De Ketele'

Vorig jaar stond de zesdaagse van Rotterdam twee keer op de rol. De editie van begin 2020 werd gewonnen door Yoeri Havik en de inmiddels gestopte Wim Stroetinga, maar door die van eind november - de nieuwe plaats op de wielerkalender - ging vanwege de coronapandemie al in mei een dikke streep.

"Een klap in het gezicht", reageert Erika Bronkhorst, manager evenementen van Rotterdam Ahoy, op de nieuwe tegenslag. "Tot twee weken geleden was er geen sprake van het niet laten doorgaan van het evenement. We hadden er enorm veel zin in."

Afscheid De Ketele

Een hard gelag ook voor de Belgische baanwielrenner Kenny De Ketele die in Ahoy zijn carrière wilde afsluiten. De 36-jarige Belg, winnaar van 21 zesdaagsen, had zich samen met Niki Terpstra ingeschreven.

"Hij had hier in Rotterdam kunnen winnen", zegt Bronkhorst. "Hartverscheurend dat je zo'n sporter dan moet vertellen dat het niet doorgaat."