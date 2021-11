Kazachse oud-president Nazarbajev doet nog een stapje terug

De Kazachse oud-president Noersoeltan Nazarbajev (81) stopt als partijleider van de regerende partij Noer Otan. In 2019 stapte hij al onverwacht op als president. Wel blijft Nazarbajev, die al decennia de scepter zwaait over het Centraal-Aziatische land, de voorzitter van de Veiligheidsraad. Het is daardoor onduidelijk hoeveel macht Nazarbajev op de achtergrond houdt.

Het partijvoorzitterschap zal worden overgedragen aan president Tokajev (68), die in het verleden als diplomaat werkte. Sinds zijn aantreden zijn er een aantal democratische hervormingen doorgevoerd, ook schafte hij de doodstraf af. Desondanks staat het olierijke land nog altijd bekend als een streng en autoritair regime.

Decennialang aan de macht

Nazarbajev leidde Kazachstan sinds 1989, eerst als leider van de communistische partij van de Sovjetrepubliek Kazachstan en vanaf 1990 als president. In de jaren won hij keer op keer de presidentsverkiezingen, waarbij Nazarbajev volgens de officiële uitslagen bijna alle stemmen kreeg. Buitenlandse waarnemers noemden de verkiezingen steevast ondemocratisch.

De absoluut heerser wist tijdens zijn presidentschap zowel met het Westen als Rusland goede relaties te onderhouden. Het land is met name bekend vanwege de rol in de ruimtevaart. In het zuiden ligt de grootste raketlanceerplaats ter wereld, Bajkonoer, van waar onder meer astronaut André Kuipers werd gelanceerd op zijn missies naar het ISS.

Als eerbetoon aan zijn voorganger hernoemde president Tokajev de hoofdstad van land van Astana naar 'Nur-Sultan'.