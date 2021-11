China beschuldigt 'bepaalde personen' van hypen in zaak van tennisster Peng

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat "bepaalde mensen" moeten ophouden met het in het nieuws houden van de zaak rond de tennisster Peng Shuai.

"Iedereen heeft gezien dat ze weer aan publieke bijeenkomsten heeft meegedaan en ook dat ze een videogesprek heeft gehad met IOC-voorzitter Bach", zei een woordvoerder van het ministerie. "Ik hoop dat bepaalde mensen stoppen met kwaadaardig hypen van de zaak, laat staan met het politiseren."

Seksueel misbruik

Peng beschuldigde begin deze maand voormalig vicepremier Zhang Gaoli op sociale media van seksueel misbruik. Daarna is ze wekenlang niet in het openbaar gezien.

Vorige week verscheen in Chinese staatsmedia een verklaring die door Peng zou zijn afgelegd. Daarin stond dat de beschuldiging die ze tegen de voormalige vicepremier had gedaan onjuist was.

In het buitenland wordt ernstig betwijfeld of de verklaring echt van Peng zelf afkomstig is. Ook de internationale tennisbond WTA hecht er weinig waarde aan.