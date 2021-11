Middelburg zoekt tekenaars die stad jaar lang vastleggen: 'Kan je met foto niet bereiken'

"Als je kijkt hoe kunstenaars in het verleden de werkelijkheid zo gemanipuleerd hebben, dat ze net dat op de tekening krijgen, wat je met een foto nooit zou kunnen bereiken, dan vinden wij dat we dat anno 2022 ook zouden moeten proberen."

Het is een initiatief van de Teeken Akademie, een organisatie die "de tekengeschiedenis van Zeeland levend wil houden". Voorzitter Arnold Wiggers denkt dat tekenen een nieuwe dimensie toevoegt aan hoe een stad in beeld wordt gebracht. "Wij willen met het tekenen bevorderen dat mensen creatief kijken naar hun eigen omgeving", zegt hij tegen Omroep Zeeland .

Middelburg is op zoek naar twee stadstekenaars, een professioneel tekenaar en een amateur. Ze krijgen een jaar de tijd om ten minste vijf tekeningen te maken over het leven in de stad.

De stichting heeft twee categorieën ingesteld om "geen appels met peren te vergelijken". Zo is er een categorie voor professionele tekenaars en een voor amateurs. "Tekenaars die zich opgeven willen we uitnodigen om een idee in te leveren hoe zij Middelburg een jaar lang willen volgen en dat willen vastleggen in vijf tekeningen." Een jury bepaalt welke ideeën worden uitgevoerd.

Als het aan de Teeken Akademie ligt blijft het niet bij een jaar. Voorzitter Wiggers wil dat stadstekenaars de komende jaren Middelburg blijven vastleggen. "In 2028 bestaat de stichting 250 jaar en dan wordt er teruggekeken op de hele serie."