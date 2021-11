Stichting Vluchteling gaat Poolse hulporganisaties helpen bij migrantencrisis

Stichting Vluchteling gaat Poolse organisaties ondersteunen die hulp verlenen aan migranten die klemzitten aan de oostgrens met Wit-Rusland. Het gaat om zowel financiële als psychologische steun aan lokale hulpverleners. In Nederland wordt een donatie-actie gestart.

De steun gaat naar twee koepelorganisaties die buiten de zogeheten no-go-zone opereren, en naar bewoners in het afgesloten grensgebied die hulp proberen te bieden. Zij zijn volgens Stichting Vluchteling goed georganiseerd, maar staan onder grote druk van de Poolse autoriteiten.

Directeur Tineke Ceelen heeft "het grootst mogelijke respect" voor de Poolse hulpverleners. "Het zijn jonge, dappere vrijwilligers die mensen in hoge nood proberen te helpen", zei ze in het NOS Radio 1 Journaal. Zij riskeren daarvoor vervolgd en gestraft te worden, omdat hulpverleners officieel niet in het gebied mogen komen. Op dit moment zijn er geen internationale hulporganisaties actief in de grensstreek.

Polen heeft in het grensgebied met Wit-Rusland de noodtoestand uitgeroepen. Daardoor zijn behalve hulporganisaties ook journalisten niet welkom in het gebied. De precieze omvang van het leed en de hoeveelheid migranten in het gebied is daardoor onduidelijk, zegt Ceelen.

Koude wintermaanden

Duidelijk is wel dat de erbarmelijke situatie van de migranten die klemzitten niet voorbij is, stelt Ceelen. Vandaag valt de eerste sneeuw van het seizoen, in de komende wintermaanden kan het 's nachts -15 graden worden. Dat brengt de migranten die in de bossen bivakkeren in levensgevaar.

Lokale hulporganisaties schatten dat zeker tien mensen de afgelopen maanden zijn omgekomen. "Poolse buurtbewoners die ik sprak vrezen dat er meer doden in het bos liggen, omdat de bossen gevaarlijk zijn", zei Ceelen. Het oerbos staat bekend als ondoordringbaar gebied waar men snel verdwaalt.