Wekdienst 23/11: Eerste verdachte rellen Rotterdam voor rechter • Petitie voor rouwverlof

Eerst het weer: Vanmorgen veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag ook af en toe zon. Weinig wind en maximaal 10 of 11 graden. In Zuid-Limburg iets kouder.

In Zwolle waren er enkele tientallen actievoerders op straat in de stad:

In Roosendaal pakte de politie acht mensen op. Daar werd brand gesticht in een bushokje en werd op meerdere plaatsen vuurwerk afgestoken. En ook in de stad Groningen was het enige tijd onrustig. Over arrestaties daar is niets bekend.

In meerdere steden is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. In Zwolle werden dertien mensen opgepakt, onder meer voor het bezit van vuurwerk of het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De burgemeester had een noodbevel afgekondigd uit angst voor rellen.

Ander nieuws uit de nacht:

OMT: beter naleven basisregels effectiever dan meer beperkingen: In het OMT-advies staat verder dat het sluiten van scholen koste wat kost moet worden voorkomen, omdat er steeds meer bewijs is dat kinderen daardoor schade oplopen.

'Fiscus controleerde lage inkomens extra bij controle op toeslagen': Dat melden RTL Nieuws en Trouw. De Belastingdienst gebruikte jarenlang een systeem dat met zelflerende algoritmen werkte.

Zeker 46 doden bij busongeluk in Bulgarije: Volgens Bulgaarse media gaat het om een toeristenbus uit Noord-Macedonië. De bus verongelukte rond 03.00 uur vannacht en vloog daarna in brand. Onder de doden zijn volgens een Bulgaars persbureau twaalf kinderen.

En dan nog even dit:

De beelden van een heldhaftige manoeuvre op de A28 gingen dit weekend in binnen- en buitenland het internet over. Een vrouw was daar onwel geworden achter het stuur en reed slingerend over de weg. Henry had door dat het flink mis was; hij ging zelf voor de auto rijden en liet hem tegen de zijne botsen, zodat een zwaar ongeluk werd voorkomen.

Gisteren werd de dappere Henry uit Nunspeet daarom in het zonnetje gezet. De burgemeester was onder de indruk van zijn actie, was te horen bij Omroep Gelderland. Zelf vindt hij alle aandacht "heel bizar". "Ik kan het eigenlijk niet bevatten."

Hier nog een keer het filmpje van zijn actie: