Corona zet streep door openingsduel Frans voetbalseizoen

De openingspartij van het nieuwe seizoen in de Ligue 1 is door de Franse voetbalbond uitgesteld. Vanwege coronabesmettingen bij Olympique Marseille is het thuisduel van de Zuid-Fransen met Saint-Etienne verplaatst.

Als er onder spelers en staf meer dan drie besmettingen zijn, mag er niet meer gezamenlijk worden getraind. Bij de club van Kevin Strootman zijn nu vier mensen positief getest op corona.

De Ligue 1 begint nu zaterdagmiddag met Bordeaux-Nantes. Eerder al werden wedstrijden van Paris Saint-Germain en Olympique Lyonnais uitgesteld vanwege Champions League-verplichtingen van beide clubs.

Vermoedelijk worden op 16 en 17 september alle uitgestelde duels van de eerste speelronde ingehaald.