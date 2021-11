Xtc-pilletje of pakje cocaïne op zak? CDA wil het niet meer gedogen

Kamerlid Anne Kuik stelt dat het "unieke gedoogbeleid" verklaart "waarom Nederland in veel hogere mate last heeft (gekregen) van zware georganiseerde drugscriminaliteit ten opzichte van andere Europese landen."

Het CDA wil dat er een einde komt aan het gedogen van 'gebruikershoeveelheden' harddrugs. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een pilletje xtc of een pakje cocaïne op zak hebben voor eigen gebruik. Dat is al strafbaar, maar wordt nu nog vaak oogluikend toegestaan.

"Die drugsnormalisatie, daar moeten we vanaf. Het gebruik hangt samen met productie en criminaliteit. Dit is een van de ongeveer twintig voorstellen die we doen, maar wel een belangrijke."

Politiek verslaggever Ewoud Kieviet:

"Dit is geen nieuw standpunt van het CDA. De partij is altijd kritisch geweest op het Nederlandse gedoogbeleid en op drugsgebruik in het algemeen. Maar wat wel nieuw is, is dat het zo uitgebreid beschreven wordt. Er wordt heel duidelijk een verband gelegd tussen drugscriminaliteit die we de laatste jaren zien, met als dieptepunt de moorden op Derk Wiersum en Peter R. de Vries, en het gebruik van pillen en cocaïne."

"Het CDA is de laatste tijd zijn speerpunten aan het herformuleren in dit soort visiestukken. Eerder kwam Kamerlid Derk Boswijk met een visie op stikstof, waarin hij onder meer sprak over inkrimping van de veestapel. En zijn collega Henri Bontebal kwam met een klimaatvisie, waarin duidelijk wordt dat het CDA een groenere koers inslaat. Het is een manier om weer smoel te krijgen en duidelijk te maken wat de belangrijkste onderwerpen zijn."

"Of de visiestukken ook invloed zullen hebben op het regeerakkoord, waar het CDA over mee-onderhandelt, is de grote vraag. De ChristenUnie zal een hardere aanpak van drugsgebruik wel steunen, maar dat ligt bij liberale partijen als VVD en D66 wat ingewikkelder. De VVD wil wel een hardere aanpak van drugscriminaliteit. En veiligheid is sowieso een van de grote thema's waar het nieuwe kabinet mee aan de slag wil."