CDA wil het op zak hebben van harddrugs niet meer gedogen

Het CDA wil dat er een einde komt aan het gedogen van 'gebruikershoeveelheden' harddrugs. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een pilletje xtc of een pakje cocaïne op zak hebben voor eigen gebruik. Dat is al strafbaar, maar wordt nu nog vaak oogluikend toegestaan.

Als het aan het CDA ligt, krijgen mensen die voor het eerst met harddrugs gepakt worden een boete. De tweede keer zouden ze een taakstraf moeten krijgen.

Kamerlid Anne Kuik stelt dat het "unieke gedoogbeleid" verklaart "waarom Nederland in veel hogere mate last heeft (gekregen) van zware georganiseerde drugscriminaliteit ten opzichte van andere Europese landen."

Anti-maffiawetgeving

In haar visie staan talloze andere maatregelen om de drugscriminaliteit tegen te gaan. Het CDA wil een "strenge anti-maffiawetgeving naar Italiaans voorbeeld", met verdergaande opsporingsbevoegdheden en zwaardere straffen. Coffeeshops moeten uit het straatbeeld verdwijnen en naar bedrijventerreinen worden verplaatst.

Capaciteit politie

In het tv-programma Goedemorgen Nederland zegt Kuik dat de politie "natuurlijk" voldoende capaciteit heeft om drugsbezit voor eigen gebruik aan te pakken. Ze zegt de krapte bij het korps te zien, maar vindt dat dit prioriteit moet krijgen.

"Die drugsnormalisatie, daar moeten we vanaf. Het gebruik hangt samen met productie en criminaliteit. Dit is een van de ongeveer twintig voorstellen die we doen, maar wel een belangrijke."