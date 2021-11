Eindelijk oplossing? Bladvlo lijkt effectief in bestrijding Japanse duizendknoop

"De Japanse bladvlo is geselecteerd omdat die uitsluitend kan leven van de duizendknoop, daarom is het zo veilig", zegt bioloog en onderzoeker Suzanne Lommen. " Als er minder duizendknoop komt, dan zal deze bladvlo niets meer te eten hebben en zal die ook in aantal minder worden."

In de bestrijding is echt alles geprobeerd. Van maaien en de wortels koken met kokend water tot elektrocuteren of injecteren met gif: de plant laat zich niet verslaan. Maar in Japan woekert de duizendknoop niet, en dat bracht onderzoekers op het idee om de natuurlijke vijand van de plant ook hier in te gaan zetten.

De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot, die zich extreem snel verspreidt en die schadelijk is voor gebouwen, wegen en leidingen. De plant kan tien centimeter per dag groeien en gaat door funderingen en asfalt heen.

De inzet van de Japanse bladvlo in de bestrijding van de in Nederland woekerende Japanse duizendknoop lijkt te werken, denken onderzoekers. De bladvlo blijkt de winter in Nederland te hebben overleefd en plant zich ook nog eens voort. Dat is goed nieuws, want er zijn veel bladvlooien nodig om het onkruid te bestrijden.

Een paar duizend bladvlooien zijn vorig jaar in de herfst uitgezet en zijn in het voorjaar dit jaar weer teruggevonden. "Dat ze de winter hebben overleefd is een goed teken", zegt Lommen. In de lente en zomer is gekeken of de bladvlooien zich hebben voortgeplant. "Dat hebben ze gedaan, en dat is belangrijk want je hebt er ontzettend veel nodig om enige impact te bereiken."

Bij wijze van proef is de bladvlo uitgezet in onder andere Amsterdam-Zuid, langs een fietspad. "Daar bleef de plant ongeveer een meter hoog, waar die ongehinderd vijf meter kan worden", zegt Lommen. "We hopen dat hiermee de verspreiding geremd wordt."

Mooie aanvulling

Toch kan de Japanse bladvlo het niet in zijn eentje, zegt de onderzoekster. De bedoeling is dat de bladvlo zich in de natuur vestigt, en dat daarmee een permanente onderdrukkende factor tegen de duizendknoop ontstaat. "Het vooruitzicht dat de Japanse bladvlo op de langere termijn de duizendknoop onder controle kan houden, zal voor mensen die eerst een dure investering hebben gedaan een mooie aanvulling zijn."